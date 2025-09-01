馮德萊恩：歐洲正在制定向烏克蘭派兵具體方案

中評社香港9月1日電／據英國《金融時報》8月31日報導，歐盟委員會主席馮德萊恩在接受該報採訪時表示，歐洲多國正在就俄烏衝突結束後向烏克蘭派遣部隊制定具體方案，作為對烏安全保障的重要內容。



馮德萊恩告訴《金融時報》，由法國和英國主導的支持烏克蘭“志願聯盟”前幾天舉行國防部長會議，討論了有關組建一支多國部隊的必要事項，並制定了“相當具體的方案”。報導以三名知情外交官為消息源說，應法國總統馬克龍邀請，馮德萊恩和德國總理默茨、英國首相斯塔默、北約秘書長呂特等將於9月4日在巴黎繼續討論該議題。



新華社援引報導，馮德萊恩透露，美國總統特朗普向歐方保證，美國將充當這支部隊的“後盾”。根據這篇報導，這支部隊將由歐洲領導，人數可達數萬人，美國將在指揮控制系統、情報、監視等方面向其提供支援。這項安排是8月18日特朗普與烏克蘭總統澤連斯基及多名歐洲領導人在美國白宮會晤時達成的。



報導指出，俄烏衝突結束後，西方國家在烏克蘭的軍事部署將為烏克蘭軍隊提供支持，這將構成對俄“威懾力量”的核心。



馮德萊恩還說，歐盟將探索新融資渠道為烏軍提供可持續資金支持，在俄烏達成和平協議後繼續資助烏方維持可觀兵力和現代化裝備，並培訓烏軍人。歐盟鼓勵成員國利用1500億歐元武器採購基金與烏國防企業開展聯合生產，或採購武器贈予烏方。



俄羅斯多次表示反對北約國家在烏克蘭境內部署軍隊。