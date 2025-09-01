張國清會見東盟秘書長高金洪

中評社北京9月1日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清31日在北京會見來華出席2025年上海合作組織峰會的東盟秘書長高金洪。



張國清表示，在習近平主席和東盟國家領導人戰略指引下，中國東盟全面戰略夥伴關係持續深化。中方願同東盟一道，落實領導人重要共識，構建更為緊密的中國—東盟命運共同體。中方正因地制宜發展新質生產力、推進新型工業化，願同東盟加強互利合作。



高金洪高度評價東盟中國關係，希同中方加強數字經濟、人工智能等領域合作。