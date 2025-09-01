【
大
中
小
】 【
打 印
】
張國清會見東盟秘書長高金洪
http://www.CRNTT.com
2025-09-01 10:01:40
中評社北京9月1日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清31日在北京會見來華出席2025年上海合作組織峰會的東盟秘書長高金洪。
張國清表示，在習近平主席和東盟國家領導人戰略指引下，中國東盟全面戰略夥伴關係持續深化。中方願同東盟一道，落實領導人重要共識，構建更為緊密的中國—東盟命運共同體。中方正因地制宜發展新質生產力、推進新型工業化，願同東盟加強互利合作。
高金洪高度評價東盟中國關係，希同中方加強數字經濟、人工智能等領域合作。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
蔡奇會見印度總理莫迪
(2025-09-01 10:00:24)
中評鏡頭：上合天津峰會大會將開幕關注高
(2025-09-01 09:44:25)
習近平會見白俄羅斯總統盧卡申科
(2025-08-31 15:50:58)
習近平會見亞美尼亞總理帕什尼揚
(2025-08-31 15:50:30)
習近平會見阿塞拜疆總統阿利耶夫
(2025-08-31 15:49:56)
習近平會見馬爾代夫總統穆伊茲
(2025-08-31 15:49:18)
習近平會見哈薩克斯坦總統托卡耶夫
(2025-08-31 15:47:22)
習近平會見柬埔寨首相洪瑪奈
(2025-08-31 10:44:11)
習近平會見埃及總理馬德布利
(2025-08-31 10:43:27)
中國－東盟旅遊安全論壇在緬甸仰光舉行
(2025-08-26 09:23:20)