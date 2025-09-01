《開學第一課》紀念抗戰勝利80周年

中評社北京9月1日電／據新華社報導，由中宣部、中央廣播電視總台和教育部聯合主辦的公益節目2025年《開學第一課》將於9月1日晚在央視綜合頻道播出。節目以“銘記與奮鬥”為主題，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。



據介紹，節目邀請英雄連隊指導員、紀念館館長、抗戰親歷者後代等講述抗戰故事，通過回顧十四年浴血奮戰的艱辛歷程，弘揚偉大抗戰精神，激勵廣大青少年在新的歷史起點上銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。