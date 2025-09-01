抗戰勝利80周年紀念新聞中心3日開記者會

報名二維碼（圖片來源：抗戰勝利80周年紀念活動新聞中心網站） 中評社北京9月1日電／據抗戰勝利80周年紀念活動新聞中心網站網站消息，9月2日（星期二）上午10時，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心將在梅地亞新聞中心二層新聞發布廳舉辦第三場記者見面會，請為中國抗戰勝利作出貢獻的國際友人或其遺屬代表介紹對中國人民抗日戰爭的認識等方面情況，並回答記者提問。



出席代表：



1.小林陽吉，日本籍八路軍老戰士小林清之子；



2.貝石濤，法國醫生貝熙葉之子；



3.尼·弗·崔可夫，蘇聯元帥瓦・伊·崔可夫之孫；



4.傑弗里·格林，美中航空遺產基金會主席；



5.柯馬凱，英國友人大衛·柯魯克、伊莎白·柯魯克之子。



歡迎各位記者出席！活動需報名參加，請於9月1日上午10時前報名。



境內記者接待處咨詢電話：68510125



港澳台記者接待處咨詢電話：68510109



外國記者接待處咨詢電話：68510108



外國和港澳台記者請通過後附小程序報名。



小程序鏈接：



https：／／kzjn80reg.zgjx.cn／applyIndex.html



提示：各位記者可提前90分鐘憑紀念活動採訪證件，從梅地亞中心東門經安全檢查入場。



中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭



勝利80周年紀念活動新聞中心



2025年8月31日