白宮推動國防部改名“戰爭部”

美國國防部長海格塞斯。（圖片來源：法新社） 中評社北京9月1日電／據大公報報導，美國總統特朗普提出將國防部更名為戰爭部後，據報執政團隊正積極推動相關計劃。據一位前官員透露，五角大樓早在特朗普第二任期初期，便開始擬定立法提案以進行更名。該官員表示，其中一項構想是請求國會授權在國家緊急狀態期間恢復舊稱，同時將該部門最高文職官員的職稱改回“戰爭部長”。



白宮沒有透露這項計劃的細節，但對外強調特朗普此前對美國軍方攻擊能力的說法。白宮發言人凱利說，“正如特朗普總統所說，我們的軍隊應該專注攻擊，而不僅僅是防禦。這就是為什麼總統在五角大樓優先考慮的是作戰人員，而不是多元、平等及包容（DEI）政策，也非覺醒文化。”特朗普8月25日在白宮表示，“戰爭部”這個舊稱聽起來更有力。“我們想要防禦，但我們也想要進攻。作為戰爭部時我們贏得了一切，我認為我們必須回到那個狀態。”



國防部是美國聯邦政府之中規模最大的部門。1949年通過的修正案正式採用“國防部”這個名稱，確立了現今的組織架構。



自上任以來，特朗普多次提出將國防部改名為“戰爭部”的想法。今年4月，在橢圓形辦公室的活動中，他表示國防部長過去被稱為戰爭部長。今年6月，在海牙舉行的北約）峰會上，特朗普再次提出恢復這一頭銜的想法。“以前叫戰爭部長，也許我們得開始考慮換個稱呼了。”