莫爾古洛夫接受總台專訪

（圖片來源：央視新聞客戶端） 中評社北京9月1日電／據央視新聞報道，俄羅斯是上海合作組織的創始成員國之一。在上合組織天津峰會召開前夕，俄羅斯駐華大使莫爾古洛夫接受總台記者專訪時表示，上合組織在安全、多邊、經貿及可持續發展領域持續助推國家間的積極合作，向世界展示了21世紀地區組織應有的運作模式。他還表示，相信今年的上合組織天津峰會將成為上合組織發展進程中的重要裡程碑。



俄羅斯駐華大使莫爾古洛夫：首先我想說，上合組織是一種新型組織，它的核心原則都是著眼未來的，比如平等互利、相互尊重、兼顧彼此利益、嚴格遵守協商一致原則、不將自身意志強加於他人、也不針對第三方國家。這些原則，其實就彰顯了中國所說的“上海精神”。上合組織通過自身的存在與實踐，向世界展示了21世紀地區組織應有的運作模式。



俄羅斯駐華大使莫爾古洛夫：上合組織在安全領域的工作非常積極。在這個領域，我們已經取得了非常重大、非常扎實的成果。反恐演習定期舉行，各國相關部門之間的信息交流與協調持續開展，針對地區各類犯罪的預防工作也在緊鑼密鼓地推進。



各國在衆多國際和地區議題上的立場高度相近、契合。所以，上合組織成員國在各類國際平台上，尤其是在聯合國，越來越多地發出共同的聲音。



當然，務實合作也是上合組織工作的重要組成部分，比如在經濟合作、在打造新的物流運輸通道等諸多方面，上合組織正在積極推進。中國夥伴推動將今年定為“上合組織可持續發展年”，對此我們完全支持。

