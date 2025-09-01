習近平會見土耳其總統埃爾多安

8月31日下午，國家主席習近平在天津迎賓館會見來華出席2025年上海合作組織峰會的土耳其總統埃爾多安。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月1日電／據新華社報導，8月31日下午，國家主席習近平在天津迎賓館會見來華出席2025年上海合作組織峰會的土耳其總統埃爾多安。



習近平指出，中國和土耳其同為新興大國、全球南方重要成員，都是有著獨立自主精神的國家。中土關係保持高水平發展，符合兩國根本利益，也符合全球南方共同利益。兩國要把握和平、發展、合作、共贏的時代潮流，在實現國家富強的道路上相互成就，推動中土戰略合作關係達到新高度，攜手推動構建更加公正合理的全球治理體系。



習近平強調，明年是中土建交55周年，雙方要以此為契機，推動兩國關係邁上新台階。一是夯實政治互信，要在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，加強反恐安全合作。二是深化務實合作，要加強共建“一帶一路”倡議同“中間走廊”計劃對接，推進中歐班列南向通道發展，提升經貿、文化、旅遊等傳統領域合作水平，打造新能源、5G、生物醫藥等合作新亮點。三是加強多邊協作，要在聯合國、二十國集團、上海合作組織等框架內密切協調，共同維護國際秩序和規則，捍衛國際公平正義，為世界和平穩定作出貢獻。



埃爾多安表示，土耳其高度重視發展對華關係，願同中方密切高層交往，高質量共建“一帶一路”，提升貿易投資水平，加強基礎設施、新能源、農食、醫療等領域合作，促進教育、旅遊等方面人文交流，推動兩國關係持續強勁發展。土方將堅定奉行一個中國原則。上海合作組織即將舉行成立以來規模最大的一次峰會，土方願同中方加強上海合作組織內合作，促進地區和世界的發展繁榮。土方讚賞中方在中東問題上的公正立場，願同中方共同維護國際公平正義。



蔡奇、王毅、陳敏爾等參加會見。