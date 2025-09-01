習近平會見越南總理範明政

8月31日下午，國家主席習近平在天津迎賓館會見來華出席2025年上海合作組織峰會的越南總理範明政。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月1日電／據新華社報導，8月31日下午，國家主席習近平在天津迎賓館會見來華出席2025年上海合作組織峰會的越南總理範明政。



習近平指出，我今年4月對越南進行國事訪問，雙方就新形勢下推進中越命運共同體建設達成重要共識。兩國各部門各地方要加緊落實，推動中越全面戰略合作取得更多實質性成果。面對加速演進的百年變局和變亂交織的國際形勢，中越要堅定道路自信和制度自信，加強團結協作，推動中越命運共同體航船始終沿著正確方向穩步前行。



習近平祝賀越南社會主義共和國成立80周年，強調中方支持越方開好越共十四大，願同越方深化治黨治國經驗交流，保持高層交往，統籌推進兩國戰略合作。雙方要積極推進互聯互通、數字經濟、人工智能等領域合作，加強自由貿易區、經濟特區建設等經驗交流，助力各自國家現代化建設。要繼續辦好中越建交75周年慶祝活動和越南青年來華“紅色研學之旅”，打造更多民心工程。加強多邊協作，維護全球南方共同利益。



範明政轉達蘇林總書記、梁強國家主席對習近平總書記、國家主席的親切問候，表示越中兩黨兩國保持密切高層交往，體現了同志加兄弟的深厚情誼。越中有著共同戰略利益，是社會主義征程上的同行者，發展對華關係是越南對外政策的戰略選擇和頭等優先。越方願同中方加強戰略對接，擴大貿易投資，加強互聯互通，增進人文交流，團結一心、守望相助，攜手邁向現代化，這符合兩國利益，也有利於世界和平穩定。越方很高興看到中國取得重大發展成就，為世界經濟作出重要貢獻。習近平主席提出三大全球倡議，引領全球治理，為應對共同挑戰貢獻中國智慧、中國方案。即將舉行的上海合作組織峰會規模空前，越方願秉持“上海精神”，同中方一道，推動上海合作組織得到更大發展。



蔡奇、王毅、陳敏爾等參加會見。