抗戰烽火中的華僑華人：重洋難阻報國心

圖為位於台山石花山公園內的飛虎隊紀念亭。（圖片來源：人民日報海外版/台山市博物館） 中評社北京9月1日電／據人民日報海外版報導，華僑一個最重要的特點就是愛國、愛鄉、愛自己的家人。在抗日戰爭時期，在僑鄉廣東江門，這一特點具化成無數感人肺腑的故事——



在2000多名飛虎隊隊員中，95%是美籍華裔，並且大多是江門台山籍青年。其中，祖籍台山的餘新賢不僅自己加入飛虎隊，還動員3名堂弟和眾多美籍華人參戰，留下“一門四飛虎”的傳奇佳話；



據統計，江門五邑籍僑胞的捐款，撐起抗戰僑捐總額的“半壁江山”。其中，在南洋打拼的華僑鄭潮炯，一邊義賣瓜子，一邊勸說華僑捐款支持抗日救國，最終籌得18萬元，全部捐給以陳嘉庚先生為主席的南洋華僑籌賑祖國難民總會；



還有舍身抗敵的南樓七烈士，為了保衛家鄉，無懼犧牲，與日寇血戰到底；堅守初心的美國歸僑謝創，克服艱難險阻，毅然回國抗戰，組織父老鄉親開展轟轟烈烈的抗日救亡運動……



在中華民族危急存亡之際，為了祖國、為了家鄉、為了親人，海內外江門籍僑胞勠力同心、共禦外侮。拳拳赤子之心怦然躍動，譜寫下一曲曲可歌可泣、氣壯山河的愛國篇章。



美國飛虎隊隊員餘新賢：



書寫“一門四飛虎”傳奇



身在美國的他毅然帶領公司全員報名參軍，像他這樣精通中英文的約1600名華人加入飛虎隊第14空勤大隊和第987特別通訊連，與中國軍民並肩抗戰



1942年，美國紐約。祖籍廣東省江門台山的新藝電器公司創辦人餘新賢，作出一個重要決定：停止業務，帶領公司全員，報名參軍。

