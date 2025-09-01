特色產業“多點開花”　湖北釋放就業新機遇

8月28日，在湖北省潛江市後湖管理區張家窑辦事處的一處池塘裡，養殖戶在捕撈小龍蝦。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月1日電／據新華社報導，湖北潛江市的池塘裡，農民們收起一籠籠活蹦亂跳的小龍蝦；天門市的服裝電商城車間內，裁縫們正在流水線旁忙碌；鬆滋市的吉他工廠中，工人們嫻熟地製作不同類型的吉他……



近日，記者隨“活力中國調研行”主題採訪團走進湖北多地，觀察當地如何發展特色產業，拓展就業增收渠道，不斷提高居民的獲得感和幸福感。



在潛江市後湖管理區張家窑辦事處的一處池塘裡，養殖戶李福建劃著小船收起一籠籠小龍蝦。不久前，他還向自己的33畝蝦塘投放了今年第四茬小龍蝦苗，預計在冬天上市。



潛江小龍蝦綜合產值超過870億元，從業人員超過20萬人。但以前受制於季節原因，當地曾長期“春賣蝦苗夏賣蝦，寒冬臘月空塘趴”，全市上千家小龍蝦餐飲店也一度在冬天歇業或改行賣烤全羊、火鍋。



2023年底，當地組建科研團隊，通過調控水溫、種植耐寒水草、研發微生物發酵飼料等，開發“四季有蝦”技術。2024年，當地冬蝦產量達2.4萬噸。



“去年有了冬蝦供應，我們餐廳的效益提升了10%。”潛江蝦皇旗艦店店長董興華說。



對隨縣萬福店鎮三口堰村村民吳忠來說，朵朵香菇給他帶來了在家門口就業的新機會。去年，得知鎮裡免費提供香菇種植培訓後，吳忠就動了心。“比起在外打工，這活兒離家近，還能照顧老人。”



抱著試試的心態，吳忠參與培訓，通過專項考核，買了1萬棒菌種。精心照料數月，他采收了4茬香菇，賺了6萬多元，收入比之前打工還高。看著個大肉厚的香菇，吳忠樂開了懷，今年又買了3萬棒菌種，準備大幹一場。