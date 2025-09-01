AI賦能增長　中國經濟添動力

中國在AI技術研發與應用走在全球前頭，產業創新丶經濟增長的推動作用更加明顯。（大公報） 中評社香港9月1日電／阿里巴巴季績理想，上周五在美國預讬證券（ADR）股價大升，可見過去一年投資千億元在人工智能（AI）基礎設施及產品取得成效，加快業務增長。事實上，中國AI技術突飛猛進，相關專利數量稱冠全球，在開源大模型領域更具有優勢，擴大AI應用場景與加快產業創新發展，從而提升生產力，釋放新增長動能。



大公報報導，近月，內地滬深股表現標青，其中滬綜指數升近3900點，為十年來最高，兩市單日成交額一度超過3萬億元人民幣，上升動能不俗，後市可繼續向好。事實上，滬綜指數在今年內的升幅由上半年的2%至3%擴大至15%（到8月29日），走勢比全球股市強勁，投資者入市信心可見一斑。即使中美關稅商討仍存在不確定性，但投資者對經濟抗逆能力信心堅定，是故，以目前穩定向上走勢，今年底滬綜指數有望反復上試4000點大關。



資金湧入中資科技股



事實上，阿里巴巴最新季績有意外警喜，一是在內地外賣大戰之中，阿里具有優勢，淘寶閃購丶即時零售業務推動旗下中國電商集團業務收入上升10%（達到892.52億元人民幣），增幅超出市場預期，並預期未來3年閃購及即時零售平台帶來1萬億元新增成交。二是阿里AI丶雲計算業務增長強勁，過去一年在AI基礎設施及產品取得成效，逐步轉化成增長動力，據報正在自家研發AI芯片。換言之，阿里巴巴投資亮點多，上周五預讬證券股價大升近14%，預期今日在港股價裂口高開，並吸引更多資金湧入中資科技股。



其實，中國創新發展戰略成效顯著，AI技術發展及應用，賦能推動產業創新，釋放經濟新增長動力。今年1月至7月全國規模以上工業增加值增長6.3%，同時，7月份規模以上裝備製造業及高技術製造業增加值同比分別上升8.4%及9.3%，分別較整體工業增加值高出2.7個與3.6個百分點。值得留意的是，7月智能無人飛行器製造丶智能車載設備製造增加值同比上升80.%及21%，而3D打印設備丶工業機器人丶新能源車產品產量同比增長24.2%丶24%及17.1%，這是近期智能駕駛丶機器人概念股持續有資金吸納的因由所在，從中亦凸顯中國科創取得成果。

