華富邨再辦盂蘭勝會　“天井大王”重現

左圖：華富邨闊別六年再舉辦盂蘭勝會，天井人頭湧湧。右圖：居民上香祭祀無主孤魂。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月1日電／據大公網報導，香港潮人盂蘭勝會於2011年列入國家級非物質文化遺產名錄，每逢農曆七月，香港不少地區都有盂蘭勝會。重建在即的華富邨，闊別六年，昨日再次舉辦盂蘭勝會，因該邨部分樓宇天井設計而獨有的“天井大王”重現，吸引大批街坊圍觀。



有華富邨居民及本屆華富邨盂蘭勝會的負責人認為，盂蘭勝會不僅僅是傳統習俗，更是維繫社區聯繫的紐帶，希望即使華富邨重建，亦能繼續傳承該非遺項目。



踏入農曆七月後，全港不少社區舉行盂蘭勝會，地點遍布香港島、九龍半島和新界約60多處，是香港大規模的民俗活動。華富邨昨日舉行“華富上邨乙巳年盂蘭勝會”，儀式從下午開始，先是開壇，通知神明，之後上樓灑淨、路祭，然後是破地獄儀式，由喃嘸師傅打開地獄之門，再走過金橋、銀橋，寓意帶領先靈離開地獄，早日超升仙界。



在眾多祭品中，以近一層樓高的大士王最矚目。從宗教角度，擺放大士王的作用是震懾孤魂野鬼。大士王並非華富邨的盂蘭勝會獨有，但華富上邨特別的天井設計，造就“天井大王”的出現，大士王坐鎮天井底部，被大廈的回廊包圍。



居民盼重建後續傳承



項目負責人黃培烽表示，華富邨在天井舉辦盂蘭勝會，最主要原因是省錢，但亦因此具有了獨特性，“香港其他街道的盂蘭勝會，大多會選擇搭竹棚來搭建會場，因為若沒有遮風擋雨的地方，祭祀用品很容易被風吹走或被雨淋濕，但搭竹棚的費用非常高”。華富邨居民在天井上面拉一塊布不但解決了這些問題，造就了華富邨盂蘭勝會的天井特色，體現了民間智慧，“有別於其他地區盂蘭勝會的單一視覺觀感，華富邨天井式的設計給活動場地加上了多層次的視線，人們可以從多個視角觀看活動”。



華富邨最近一次舉行盂蘭勝會已是2019年，其後因疫情及資源等問題停辦至今。黃培烽表示，今次得以成功重辦，得到政府資助，以及華昌樓、華泰樓及華生樓三幢樓的居民捐款。他認為，盂蘭勝會不僅僅是一個傳統習俗，更是居民維繫社區聯繫的紐帶。在勝會準備期間，許多居民自發參與到籌備工作中，甚至離開了華富邨的居民亦會在節日之際回來參與。