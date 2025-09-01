申私營按揭　香港豪宅可按九成

股市造好，拆息低企，刺激香港豪宅成交逐漸暢旺。（大公報） 中評社香港9月1日電／大公報報導，據經絡按揭轉介營運總監張顥曦分析，香港豪宅深受本地投資者及專才歡迎。根據美聯物業研究中心綜合“一手住宅物業銷售資訊網”資料及市場消息，今年首七個月逾5000萬元的一手豪宅成交量達193宗，為六年來次高，顯示豪宅市場因股票市場向好及拆息過去數月保持低位，使其成交逐漸暢旺。



購買大碼物業如想申請按揭，3000萬元或以上物業一般銀行按揭成數上限為七成。不過，市場上有私營按揭公司提供另類高成數按揭計劃，大碼物業也能申請高達九成按揭。本文將拆解該計劃的特色。



如欲申請七成以上按揭，一般情況下需要申請按揭保險計劃，當中衹有1000萬元或以下單位才符合資格申請九成按揭，1000萬至3000萬元之間的物業，按保的按揭成數上限會降到八成多至七成不等。因此，若欲購買3000萬元或以上的大額物業，並申請七成以上按揭，可考慮申請私營按揭公司提供的大碼高成數按揭計劃。此類計劃的按揭成數較具彈性，即使銀碼高達1億元的物業，按揭成數最高可達九成。



批核程序需時三個月



上述私營公司的另類高成數按揭計劃，不僅適合新購大碼物業的人士。例如，自雇人士若透過按揭保險申請高成數按揭，最高只能借取八成按揭；而私營高成數按揭計劃對此類人士的按揭申請則較為寬鬆，按揭成數可高達九成。此外，若業主有轉按套現的需求，該計劃亦能提供高達九成的按揭成數，比主流轉按計劃高出兩成，為業主的財務周轉帶來更大彈性。



提供有關私營高成數按揭計劃的金融服務公司已成立逾二十年，按揭審批條件與一般銀行按揭相似，買家需提交相關入息證明文件，並通過供款與入息比率的測試。但需注意，申請人須支付相關手續費，並預留兩至三個月處理按揭申請程序。此外，若貸款額較大，按揭批核將更為嚴格。如對此按揭計劃有任何疑問，建議咨詢大型專業的按揭轉介公司。