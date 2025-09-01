今開學交通繁忙　運輸署籲提早出門

中評社北京9月1日電／據大公網報導，9月1日，全港學校將迎來新學年開學。運輸署昨日提醒市民，預料今日早上交通會較為擠塞，學生應預早出門，以免延誤上課。署方亦呼籲駕駛人士盡量避免駕車進入學校區，以紓緩校園周邊交通壓力。



駕駛者應盡量避免前往校區



運輸署總運輸主任梁日喬表示，根據以往經驗，開學日早上，校區周邊交通繁忙情況於上課前一至兩小時尤為明顯。署方已聯同相關部門及公共運輸營辦商加強部署，屆時將按實際需要加密班次，並安排後備車輛、船只及人手支援，以應付學生返校人流。



梁日喬建議學生，特別是新生，出門前應熟悉由家往返學校的交通路線及各項班次，乘搭渡輪者亦需提前瞭解航線、船種及航程時間；同時呼籲學生在往返學校途中注意安全，橫過馬路時須正確使用行人過路設施，切勿分心使用手機、耳機、遊戲機或飲食。



署方同時提醒家長及以私家車接送兒童的司機，新學年應盡快為身高少於1.35米、且年齡未滿8歲的兒童選用符合標準的兒童安全座椅或束縛設施；保姆車及校巴司機則需格外小心駕駛，接載幼童須安排跟車保姆，並協助學童佩戴安全帶，確保所有人員開車前均已佩戴妥當。司機亦切勿獨留學童在車廂內。相關法例將於11月1日生效。



巴士公司特別加強服務



運輸署強調，已與多方協調做好跨部門部署，公共運輸營辦商將隨時加密班次及調動後備車、船及人手。各大巴士公司亦針對開學日特別加強服務：九巴將增強17條路線運力，當中包括天水圍天慈至福田落馬洲的B1線；城巴的17條學校路線將回復周一至五常規服務，另外近40條路線設有特殊班次並隨時加強服務，4條陸路口岸接駁線亦會加強運作，頭班車於早上6時45分至7時10分間開出。



另外，港鐵表示，開學日整體交通預計較為繁忙，建議乘客可利用MTR Mobile流動應用程式，實時查閱列車到站時間、車廂載客情況及最新列車服務資訊，以便更好規劃行程。