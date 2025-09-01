蔡若蓮：銘記歷史　培養學生家國情懷

上圖：紀念抗戰勝利80周年正是推動愛國主義教育的契機。圖為一批中學生日前參觀抗戰勝利大型展覽。下圖：新學年今日展開，教育局強調須關注學生身心健康，營造校園體育氛圍，提升學生抗逆能力。圖為往年開學日。右圖：蔡若蓮向全港中小學及幼稚園發信，鼓勵學校安排抗戰紀念及學習活動，推動愛國主義教育。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月1日電／據大公網報導，新學年於今日展開，教育局局長蔡若蓮在開學前夕分別向全港中小學及幼稚園發信，特別提到今年適逢中國抗日戰爭勝利80周年，同時強調須關注學生身心健康，營造校園體育氛圍，並將數字教育納入學校整體規劃，應用人工智能技術輔助各科教學，提升教育效能。



關注身心健康 促多辦課外活動



蔡若蓮在信中指出，愛國愛家是價值觀教育的核心。抗戰勝利是中國近代史上的重要里程碑，象徵著中華民族從受盡屈辱到邁向復興。她認為，紀念抗戰勝利80周年正是推動愛國主義教育的契機，有助學生體會先輩為守護家國作出的巨大犧牲和貢獻，珍惜得來不易的和平局面。她呼籲學校安排紀念及學習活動，加深同學對抗戰歷史的認識，銘記先烈不屈不撓、保家衛國的精神，培養民族自豪感及承傳歷史的責任感。同時，對於幼兒，亦應營造良好體育氛圍，加深幼兒對中華優秀傳統文化的認識，培養國家觀念，推動香港教育實現更高質量發展。她期望與教育界攜手並肩，培育幼兒茁壯成長，日後為社會、國家以至世界作出貢獻。



身心健康同樣是局方關注重點，蔡若蓮鼓勵學校透過校運會及各類課外活動，引導學生養成良好生活習慣及強健體魄，提升抗逆能力。她又提到，今年十五運會及殘特奧會首次由粵港澳三地聯合舉辦，呼籲學校組織學生觀看賽事直播，為本港及內地運動員打氣，親身感受運動員的拚搏精神，積極向上。



將重點推動數字教育改革



在數字教育方面，鑒於人工智能及大數據技術發展迅速，蔡局長表示，局方今年將重點推動數字教育改革，鼓勵教師教學創新，並提供多元化專業培訓，協助教師提升專業能力。



她特別呼籲學校將數字教育納入整體規劃，充分利用人工智能技術輔助各科教學。優質教育基金撥款推行的“電子學習配套計劃”首批成果已公布，她歡迎各校選用，並進一步提升教學效能。