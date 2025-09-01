香港八大平均2.5人爭1宿？防騙攻略

中評社香港9月1日電／隨著本屆特區政府積極打造香港成為國際專上教育樞紐、推廣“留學香港”品牌的舉措漸見成效，大學生住宿需求亦日趨殷切。踏入2025／2026新學年，香港文匯報向本港八所資助大學查詢後獲得的最新宿位數字顯示，八大校內可供編配的學生宿位有約4.2萬個，以香港中文大學最多，超過9，800個。結合資助課程學生人數推算，八大平均約2.5人爭一個宿位，以香港理工大學4.1人爭一宿位競爭最激烈，嶺南大學入宿機會則最高，約1.3名學生爭一個宿位。宿費方面，新學年八大宿費由1.2萬元至4萬多元不等，要視乎本地生、非本地生等類別，多所大學又會按舍堂，以及單人至三人等房型而有不同收費，其中香港大學及香港科技大學的貴價房，宿費水平達4.9萬及4.7萬元（見表）。



香港文匯報報導，港中大在回覆香港文匯報查詢時表示，該校現有8，342個本科生宿位及1，462個研究生宿位，其中晨興、善衡、敬文三所書院採全宿共膳，學生於本科四年間須全期入住，其餘學生可向所屬書院提交申請，校方會盡量為所有非本地生提供校內住宿，上學年除善衡、晨興、敬文書院外，本科生申請宿位成功率逾80%。



校外住宿方面，該校學生事務處則會透過資訊網提供租賃須知、出租單位資料、租約樣本、常見問題及有用連結，還會定期舉辦講座。



港大預留約半數宿位予非本地生



港大共為學生提供約7，800個宿位，為八大中第二多，其中40%至50%宿位預留給非本地本科生及研究生申請。



港科大及香港城市大學分別有約6，000個宿位，其中港科大本科生宿位約4，500個。發言人表示，所有非本地本科生首兩學年均獲保證校內住宿，本地生則可獲最少一個學期校內住宿。無論本地或非本地生，在第三及第四學年仍有機會按計分機制獲分配宿位，準則包括對校園貢獻或參與學會工作等。如學生需要校外住宿，校方會提供大量資訊及協助，學生亦可從師兄師姐的強大網絡中獲得住宿介紹及相關支援。

