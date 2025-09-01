今年新開工改造城鎮老舊小區近2萬個

中評社北京9月1日電／據經濟日報報導，2025年，全國計劃新開工改造城鎮老舊小區2.5萬個。住房和城鄉建設部的最新數據顯示，根據各地統計上報數據，1月份至7月份，全國新開工改造城鎮老舊小區1.98萬個。分地區看，河北、遼寧、重慶、安徽、江蘇、上海6個地區開工率超過90%。上述數據表明，我國正持續推進城鎮老舊小區改造，今年以來開工改造進展順利。



我國城鎮化正從快速增長期轉向穩定發展期、城市發展正從大規模增量擴張階段轉向存量提質增效為主的階段。我國城市發展所處的這一歷史方位要求我們必須高質量開展城市更新。城鎮老舊小區改造是城市更新的主要任務之一。



住房和城鄉建設部副部長秦海翔介紹，2019年至2024年，全國累計開工改造老舊小區28萬個，惠及居民4800萬戶、1.2億多人，共改造提升各類老化管線36萬公里，增設停車位387萬個，建設養老、托育等各類社區服務設施7.8萬個。各地聚焦群眾急難愁盼問題，大力推進居住建築的節能改造，累計實施改造4.46億平方米；各地積極推進既有住宅加裝電梯，並作為一項民生實事工程抓好落實，受到廣泛歡迎。



今年5月，《中共中央辦公廳 國務院辦公廳關於持續推進城市更新行動的意見》發布，其中明確，推進城鎮老舊小區整治改造。更新改造小區燃氣等老化管線管道，整治樓棟內人行走道、排風煙道、通風井道等，全力消除安全隱患，支持有條件的樓棟加裝電梯。整治小區及周邊環境，完善小區停車、充電、消防、通信等配套基礎設施，增設助餐、家政等公共服務設施。加強老舊小區改造質量安全監管，壓實各參建單位責任。結合改造同步完善小區長效管理機制，注重引導居民參與和監督，共同維護改造成果。統籌實施老舊小區、危險住房改造，在挖掘文化遺產價值、保護傳統風貌的基礎上制定綜合性保護、修繕、改造方案，持續提升老舊小區居住環境、設施條件、服務功能和文化價值。



住房和城鄉建設部部長倪虹近日指出，我國將下功夫建設好小區，持續推進城鎮老舊小區改造，下大力氣解決加裝電梯、停車、充電等難題，抓好生活垃圾分類，穩步推進城中村和危舊房改造，改善群眾居住條件和生活環境。

