慶東江水供港60年　學生北上參觀水利建設

為慶祝及紀念東江水供港六十周年，水務署、香港工程師學會及香港教育工作者聯會合辦“識水思源”國家水利建設暨文化科技參訪團，七月底前往湖北襄陽市展開考察行程。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月1日電／據大公網報導，東江水供港60周年，發展局局長甯漢豪昨日在網志表示，發展局及水務署自去年9月至今年7月底，已推出16項活動或節目，讓市民深入瞭解東江水供港歷史及意義，當中包括7月舉行的“識水思源”國家水利建設暨文化科技參訪團，以及東深供水工程舞台劇《青春印豐碑》等。



“識水思源”體會國家關愛



甯漢豪表示，7月舉行的“識水思源”國家水利建設暨文化科技參訪團，大約120名學生、青年工程師、工程業界及相關政府部門代表參與，考察國家重點水利建設，以及文化歷史及科技地標。她亦親自率領參訪團出席座談會，向國務院港澳辦及水利部就參訪活動作出總結及分享。



有參加的中學生分享說，最難忘湖北導游講解了許多關於水域文化的知識，行程讓她驚嘆於中華民族的智慧，更見證了國家現代科技突飛猛進；有大學生則指，參觀“南水北調”中線工程設施，讓他體會到平日喝的東江水是承載著歷史、技術及國家對香港關愛的涓涓長流。有青年工程師表示，為國家水利工程感自豪，體會到新質生產力是如何保障和改善民生。



另外，由發展局支持的原創舞台劇《青春印豐碑》，7月一連兩日在理工大學演出，故事講述上世紀六十年代內地大學生響應國家號召、投身東深供水工程建設並順利完成任務，共吸引逾1000名政商界領袖、粵港兩地師生及公眾人士等出席。



甯漢豪又指，發展局會繼續推展更多慶祝活動，康文署和水務署亦正於香港歷史博物館舉行相關展覽，介紹香港在上世紀60年代應對旱災的情況和當時東深供水建造工程，以及粵港兩地政府為保障供港東江水水質及供水量所做的工作。