港把握機遇　融入國家AI發展戰略

國家“人工智能＋”重點行動覆蓋了科學技術、產業發展、消費提質等多項經濟社會發展。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月1日電／據大公網報導，國務院近日發布了《關於深入實施“人工智能＋”行動的意見》（以下簡稱《意見》），以六個“人工智能＋”重點行動和八項基礎支撐能力，系統勾勒出了中國未來十年形成人機協同、跨界融合、共創分享的智能經濟和智能社會新形態的路線圖。



《意見》戰略定位極高，目標清晰堅定。《意見》將“人工智能＋”行動置於“重塑人類生產生活範式，促進生產力革命性躍遷和生產關係深層次變革”的高度，並提出2027年、2030年、2035年三階段目標，包括智能終端和智能體等應用普及率、智能經濟規模等，既有具體量化指標又具前瞻性。



“＋”的深度與廣度前所未有。“人工智能＋”重點行動覆蓋了科學技術、產業發展、消費提質、民生福祉、治理能力、全球合作，幾乎囊括了經濟社會發展的方方面面。同時，強調“智能原生”，提出培育底層架構和運行邏輯基於人工智能的智能原生企業，探索全新商業模式，催生智能原生新業態。這超越了過去“賦能”的概念，是利用人工智能重構產業底層邏輯的更高階段，將是開辟全新賽道，以及培育新質生產力的關鍵路徑。



以人為本，普惠共享的發展理念貫穿始終。《意見》強調“以人民為中心”、“使全體人民共享人工智能發展成果”、“探索推廣人人可享的高水平居民健康助手”。特別是就業有關的創造新崗位和賦能傳統崗位，教育公平有關的大規模因材施教，醫療健康有關的大幅提高基層醫療健康服務能力和效率、養老讬育助殘等民生關切，以及部署了推動城鄉智能普惠、彌合全球智能鴻溝等行動，彰顯了以人民為中心的發展思想和科技向善的價值追求。



突出全球視野與合作擔當。《意見》部署了“人工智能＋”全球合作，包括強化算力、數據、人才等領域國際合作，深化與國際組織、專業機構等交流合作，加強治理規則、技術標準等對接協調等。香港應抓住此歷史性機遇，依托自身基礎科研能力、國際化優勢和開放合作平台，積極融入國家人工智能發展戰略布局，充分發揮在“人工智能＋”行動中的“超級聯繫人”、“超級增值人”與國際化“試驗田”作用，通過深化與內地的協同發展、強化自身差異化優勢，並完善本地創新生態，逐步形成具有香港特色的智能經濟和智能社會形態。



實現彎道超車 引領發展