我國今年暑期檔電影票房為119.66億元

中評社北京9月1日電／據新華網報導，國家電影局9月1日發布數據，6月1日至8月31日，我國2025年暑期檔電影票房為119.66億元，觀影人次為3.21億。



其中，《南京照相館》以28.9億元的票房成績領跑，《浪浪山小妖怪》《捕風追影》《長安的荔枝》《侏羅紀世界：重生》《羅小黑戰記2》位列票房榜2至6位。



統計數據顯示，今年暑期檔共有100多部影片上映，涵蓋歷史、動畫、喜劇、動作、懸疑等多種題材類型，影片供給充足，較好滿足了觀眾多元化的觀影需求。