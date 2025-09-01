我國永久基本農田保護紅線有了管理辦法

中評社北京9月1日電／據新華社報導，為守住永久基本農田保護紅線，同時緩解相關制度存在的剛性有餘、彈性不足問題，《永久基本農田保護紅線管理辦法》將自2025年10月1日起施行。



記者31日從自然資源部獲悉，依據土地管理法、糧食安全保障法等法律法規，自然資源部、農業農村部制定的這一辦法，首次在部門規章層面明確，縣級以上自然資源主管部門會同農業農村主管部門組織劃定永久基本農田儲備區，作為重大建設項目占用永久基本農田和永久基本農田保護紅線優化調整的主要補劃來源。



辦法對於永久基本農田劃定、管控、保護、優化調整、質量建設等作出具體規定，在依法實行嚴格保護同時，將建立“優進劣出”管理機製作為重點，在永久基本農田保護紅線整體穩定的前提下，明確了允許優化調整的情形、程序和規則，以兼顧耕地保護的剛性和農業生產的靈活性。



據自然資源部有關司局負責人介紹，近年來，各地嚴格執行永久基本農田保護制度，牢牢守住耕地保護紅線，同時這一制度存在剛性有餘、彈性不足的問題，難以滿足永久基本農田保護和農業經濟發展需求。辦法為地方預留合理的自主空間，對於現階段部分永久基本農田存在的劃定不合理、零星破碎等實際問題，以及基層和群眾反映突出的個別永久基本農田誤劃問題，建立糾錯機制。



