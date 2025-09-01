香港新型工業化生態日臻完善

香港積極推進新型工業化及創科發展，包括設立產業基金及鼓勵引進國際創新研發機構及人才，目前已見成效。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月1日電／據大公網報導，近年來，在特區政府及各界支持下，香港的製造業同步加快轉型，支持新型工業化的政策體系更加豐富和完備，發展路徑也愈發清晰，對香港經濟保持穩健增長具有重要貢獻。



2024年的施政報告圍繞創新科技及新型工業發展提出諸多措施，包括推進“新型工業化”及創科產業發展、推動研發及數字化轉型、新增創科土地和推進河套港深創科園發展。



過去三年，圍繞香港新型工業化及創科發展，特區政府及各界已形成共識，包括推動相關政策規劃、設立產業基金及鼓勵引進國際創新研發機構及人才等，已有顯著成效。



國際創科經驗參考



瑞士洛桑國際管理髮展學院發布的《2025年世界競爭力年報》顯示，香港全球競爭力排名再上升兩位至全球第三，繼2019年後首次重返三甲。國際經驗來看，中型經濟體維持較強的競爭力，除了在金融領域保持優勢，還需要倚重科技創新及研發的產值支撐，這也正是包括新加坡、瑞士、愛爾蘭等在內的中型經濟體保持領先優勢的關鍵。



一是充分發揮比較競爭優勢，高度重視科技創新。瑞士連續數年蟬聯全球創新指數榜首，其中的關鍵在於開放的創新環境和持續大規模的研發投入，研發強度達到3%，每年的科研投入250多億瑞士法郎，其中企業投入約占三分之二，成為研發投入的主體。瑞士還重視私營機構和學術研究合作，推動研究成果轉化和商業化應用，在2013年正式啟動“科學技術轉移支撐系統”，為企業提供一站式“孵化”服務。



愛爾蘭被稱為“歐洲矽穀”，政府作為科研創新與轉化的決策者，就業企業創新部負責宏觀創新政策的制定，教育技能部管理大學開展的基礎性研究，並為大學技術轉移提供相應的資金支持和政策指導。



二是“金融＋創科”雙輪驅動，持續釋放發展動能。愛爾蘭早在1980年代即大力發展軟件和生物工程等高科技產業，從傳統的農牧經濟轉向科技創新，以優越的投資環境和政策吸引了大批海外高新技術投資，同時還設立了包括中小企業創新基金、敏捷創新基金等，並高度重視知識產權保護，建立國家中心技術轉移辦公室，頒布國家知識產權協議，以及針對知識產權收入推出專門的公司稅優惠及研發支出抵免政策，鼓勵創新發展，實施覆蓋技術轉移全過程的財政資助等措施。