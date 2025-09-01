留學生開學季，牢記領事保護中心提醒

中評社北京9月1日電／據央視網報導，據“領事直通車”公眾號消息，目前海外各高校陸續開學，外交部領事保護中心提醒中國留學生樹牢安全意識，防範各類風險，平安、順利度過留學生活。



一、做好行前準備



提前通過中國領事服務網、“領事直通車”新媒體平台、中國駐外使領館網站及新媒體賬號等渠道瞭解留學地政治形勢、社會治安、法律法規、氣候環境、文化風俗、流行疫病等信息。確保護照、簽證、錄取通知書等證照、函件信息準確、有效，同時復印隨身攜帶或拍照留存。提前詳細瞭解目的地入境要求，特別注意關於禁止、限制攜帶物品、藥品、現金等事項規定。



二、謹防各類詐騙



建議查閱外交部“領事直通車”新媒體平台發布的《海外防範電信網絡詐騙宣傳手册》、《出國安全小錦囊》和《海外防範電信網絡詐騙》系列動畫視頻、相關領事提醒等，時刻警惕不法分子通過電話、短信、郵件、社交媒體等渠道，假冒使領館、國內公檢法機關、銀行、快遞公司等工作人員，或以“中獎”“代繳學費”“優惠換匯”“高薪兼職”等為幌子施詐。如遇詐騙，注意留存證據，立即向當地警方報警，並聯繫轉賬銀行止付止損。



三、警惕租房陷阱



務必通過正規平台查找房源，明確房屋性質、房東信息、中介資質、傭金等信息。簽約前實地查看房屋情況，仔細閱讀、充分理解合同條款，特別是有關押金返還、維修費用、退租續租以及違約處理等內容，切勿輕信口頭承諾，必要時咨詢法律人士。