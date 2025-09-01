上合天津峰會 習近平主旨講話

習近平主席在上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議上講話（圖源：新華社） 中評社天津9月1日電（記者 陳思遠）9月1日上午，習近平主席在上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議上以“牢記初心使命 開創美好未來”為主題發表重要講話。習主席表示，上海合作組織已經成長為26國參與、在50多個領域開展合作、經濟總量接近30萬億美元的世界最大區域組織，國際影響力和感召力日益增強。回首來路，儘管亂雲飛渡，我們踐行“上海精神”而取得成功。展望未來，世界動蕩變革，我們仍須遵循“上海精神”，腳踏實地砥礪奮進，更好發揮組織功能。以下是講話全文：



尊敬的各位同事：



24年前，上海合作組織剛一成立，就確立了互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的“上海精神”。24年來，成員國秉持這一初心，共享機遇、共謀發展，推動上海合作組織建設和合作取得一系列開創性成果、歷史性成就。



我們率先建立邊境地區軍事領域信任機制，把綿延萬裡的邊界打造成友好、互信、合作的紐帶。最早採取打擊“三股勢力”多邊行動，扎實推進執法安全合作，妥善管控處理矛盾分歧，旗幟鮮明反對外部幹涉，維護了地區和平安寧。



我們率先啟動共建“一帶一路”合作，一大批標誌性工程和“小而美”民生項目落地生根，產業投資合作積極推進，地區發展繁榮動力更加充足。我提出的中方同上海合作組織其他國家累計貿易額突破2.3萬億美元的目標提前實現。立體互聯互通網絡更加完善，成員國之間開通國際公路運輸線路近1.4萬公裡，開行中歐班列累計超過11萬列。



我們率先締結長期睦鄰友好合作條約，宣告世代友好、永不為敵。創設並充分發揮上海合作組織睦鄰友好合作委員會等機製作用，打造民間友好交流網絡，拓展地方、媒體、智庫、婦女、青年等合作，促進了各成員國人民相親、民心相通。



我們率先提出共商共建共享的全球治理觀，踐行真正的多邊主義。同聯合國等國際組織深化合作，建設性參與國際和地區事務，始終站在國際公平正義一邊，倡導文明包容互鑒，反對霸權強權，為促進世界和平與發展發揮了積極作用。

