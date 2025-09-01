大連駱駝山：破譯遠古時代的生命密碼

8月27日拍攝的大連駱駝山遺址。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月1日電／據新華社報導，初秋，走進位於大連金普新區復州灣街道的駱駝山，一處已經停產的石灰岩采石場映入眼簾，青灰色的石灰岩和暗紅色的土壤相間分布，百萬年前的古生物化石就埋藏在層層紅土之中。迄今為止，這裡已經出土古脊椎動物化石標本上萬件。



駱駝山因山丘起伏形狀酷似駱駝而得名。巧合的是，在這處緊鄰渤海的山坡上，考古工作者竟然發掘出距今180萬年的巨副駱駝化石。



慣常生活在沙漠或乾旱地區的駱駝為何會出現在海邊？中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員金昌柱說：“百萬年前，巨副駱駝還沒有進化成‘沙漠之舟’，它們生活在森林和草原的交界地帶。那時的駱駝山，水草豐美、食物充足，是‘動物樂園’。巨副駱駝身形高大，衹有一個駝峰，那個時候，單個駝峰便可儲藏足夠營養。”



化石記錄了遠古動物的生存痕跡，也記錄了地殼變遷、氣候變化的滄海桑田。駱駝山，這處珍貴古生物化石遺址的發現要追溯到2013年。當地企業在采礦時發現，一處洞穴內疑似有動物化石。經專家鑒定，這些化石為珍貴的古生物化石，該處洞穴被命名為“金遠洞”。這裡的古生物化石堆積物厚度超40米，洞底寬128米，洞頂發掘探方面積超400平方米，化石年代距今約360萬年至30萬年。



2016年以來，考古工作者在駱駝山又陸續發現了望海洞（距今60萬年）、無名洞（距今100萬年）、聽海洞（距今160萬年至120萬年）、裡坨子穿海洞（距今3萬年）等地史分布較為連續的洞穴堆積。金昌柱說：“這裡的古生物化石屬種和數量之多，保存之精美，科研價值之高，實屬罕見。駱駝山成為國內外第四紀地質學、古生物學、古人類學、古環境學等研究的熱點區域。”



在駱駝山，一步可以跨越萬年。考古工作者在這裡陸續發掘了上萬件古脊椎動物化石，包括在東北地區發現的納瑪古菱齒象、泥河灣巨頦虎、泥河灣披毛犀等。這裡儲存了距今360萬年以來地質事件、生物事件、環境變遷等方面的豐富信息，為探討東北地區哺乳動物起源、演化提供了全新視角和可靠證據。

