羽毛球世錦賽：石宇奇奪冠，劉聖書譚寧問鼎

8月31日，冠軍中國組合劉聖書（左）／譚寧在頒獎儀式上。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月1日電／據新華社報道，2025年世界羽毛球錦標賽31日展開決賽，在已經進行的四項比賽中，中國隊摘得男單和女雙兩枚金牌。29歲的石宇奇首奪世錦賽冠軍，而劉聖書/譚寧這對“00後”組合拿下了女雙桂冠。



男單決賽中，石宇奇苦戰三局，以19:21、21:10、21:18力克衛冕冠軍、泰國名將昆拉武特，終於問鼎世錦賽。



女雙決賽中，21歲的劉聖書和22歲的譚寧組合作為賽會頭號種子迎戰2號種子、馬來西亞組合陳康樂/蒂娜。雙方此前12次交手，中國組合9勝占優。開局後雙方均打出犀利進攻，“聖壇”組合頑強防守的同時，中前場連綫更加細膩流暢，以21:14拿下首局。“聖壇”組合在第二局14:12領先時連續出現失誤，被對手連得7分，以20:22丟掉次局。決勝局，雙方拼盡全力，攻防兩端都打出高水平，精彩的多拍回合引來現場觀衆連連喝彩。最終，年輕的“聖壇”展現出過硬的心理素質，關鍵分毫不手軟，以21:17拿下比賽，首奪世錦賽冠軍。她們也成為國羽率先在世錦賽上加冕的“00後”選手。



“打到最後大家都很想要這個冠軍，就是靠意志品質拼下來的吧。我們為這次世錦賽做了很多准備，拿下這個冠軍是對我們這段時間訓練的肯定，接下來還有更多比賽等著我們。”劉聖書說。



女單決賽由中國隊陳雨菲對陣日本名將山口茜。山口茜打出一如既往的強勢進攻，並利用大角度回球來回調動陳雨菲。陳雨菲明顯受到前一日崴腳影響，移動速度慢於往常，遇到一些刁鑽落點只能望球興嘆。最終山口茜以21:9、21:13勝出，繼2021年和2022年之後，第三次獲得世錦賽冠軍。



陳雨菲衝擊世錦賽冠軍再次折戟，第二次獲得銀牌，上一次在決賽中戰勝她的也是山口茜。陳雨菲賽後表示：“昨晚嘗試了各種治療方法，到剛剛上場前已經吃了8顆止疼藥，有點效果，但跑多了還是會痛。堅持打這場決賽一個是尊重自己，一個是尊重對手。我覺得只要我還能走、還能站在場上，就應該去爭取一下。”

