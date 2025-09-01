李在明施政好評率53.6%差評率42.3%

中評社香港9月1日電／韓聯社報導，韓國民調機構Realmeter于1日發佈的一份民調結果顯示，總統李在明的施政好評率53.6%，差評率42.3%。



Realmeter受日刊《能源經濟新聞》委託，于上月25日至29日面向全國18歲以上2537名選民進行了上述調查。結果顯示，李在明施政好評率53.6%，較上周上升2.2個百分點；差評率42.3%，下降2.6個百分點。



據Realmeter分析，李在明在韓美首腦會談中取得的外交、經濟成果受到好評。按政治傾向看，保守傾向人群的好評率上升5.7個百分點，為28.4%；進步傾向人群上升1.5個百分點，為85.1%；中立傾向人群上升1.4個百分點，為54.1%。單看被視為保守陣營票倉的大邱、慶尚北道地區，李在明施政好評率較上周上升9.1個百分點，為44.2%。



Realmeter還于上月28日至29日面向全國18歲以上1006名選民進行了政黨支援率調查。結果顯示，執政黨共同民主黨為46.7%，上升0.9個百分點；最大在野黨國民力量為36.1%，上升0.6個百分點；改革新黨3.7%；祖國革新黨為2.5%。



總統施政好評率民調可信度為95%，抽樣誤差±1.9個百分點，應答率5.1%；政黨支援率民調可信度95%，抽樣誤差±3.1個百分點，應答率5.1%。