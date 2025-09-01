以媒曝以軍方內部報告：已失去全部國際信譽

中評社北京9月1日電／以色列國防部長卡茨8月31日宣布，以軍在加沙地帶打死了哈馬斯卡桑旅發言人阿布·烏拜達。這位常年蒙面亮相的發言人被視為哈馬斯在加沙的“象徵人物”，但哈馬斯方面尚未證實這一消息。



央視新聞報導，近日，以軍不斷擴大對哈馬斯的軍事行動，並頻繁揚言要徹底擊潰哈馬斯。但據以媒曝光的一份內部文件顯示，以軍5月份以來的軍事行動不僅“失敗了”，還令以色列失去全部國際信譽。



據《國土報》等以色列媒體報導，阿布·烏拜達長期擔任卡桑旅發言人，本輪巴以衝突爆發以來，經常蒙面發表視頻聲明，發布哈馬斯武裝人員在加沙地帶打擊以軍坦克、狙擊以軍士兵等戰果，被外界視為加沙地帶一名“象徵人物”。



以總理內塔尼亞胡在31日的政府會議上確認，以色列國家安全總局和以軍日前在一次聯合行動中將烏拜達作為打擊目標。



以防長卡茨31日宣布，哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅發言人阿布·烏拜達在以軍對加沙地帶的空襲中被打死。



但截至目前，哈馬斯方面尚未證實阿布·烏拜達是否遭空襲一事。



以官員頻發強硬警告 揚言“全球追擊”哈馬斯領導層



8月31日，以色列國防軍總參謀長扎米爾在以軍北方司令部主持形勢評估會議時表示，以軍將繼續追擊巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）領導層，即使他們身在海外。

