胡塞誓言復仇　波及聯合國

中評社北京9月1日電／據新華國際頭條：聯合國也門問題特使漢斯·格倫德貝里8月31日晚說，至少11名聯合國工作人員當天在也門首都薩那和荷台達省遭胡塞武裝扣押。聯合國秘書長古特雷斯當天發表聲明，強烈譴責並要求胡塞武裝立即無條件釋放當天被扣押人員。



胡塞武裝方面尚未對此作出回應。該組織此前一天表示，要為在以色列空襲中身亡的多名重要成員復仇。



胡塞武裝再扣押聯合國人員



格倫德貝里說，胡塞武裝人員闖入聯合國在當地的辦事處並查封資產。加上這次，被胡塞武裝關押的聯合國工作人員總數達34人，其中一些人已被關押數年。今年早些時候，一名聯合國工作人員在薩達省北部遭關押期間死亡。



格倫德貝里呼籲胡塞武裝立即無條件釋放所有被關押的聯合國及其他國際援助組織工作人員。



也門人道主義工作人員以及薩那安全部門官員向新華社記者證實，胡塞武裝在薩那和荷台達的聯合國辦事處扣押多名世界糧食計劃署工作人員。胡塞武裝還關押並訊問多名聯合國兒童基金會工作人員。



也門消息人士說，8月28日以色列空襲致胡塞武裝行政機構主管等多名要員身亡後，胡塞武裝情報部門在薩那及其他地區扣押數十人，其中包括一些本地人道主義工作人員和國際援助組織工作人員，理由是他們涉嫌與以色列勾結。

