紀錄片《里斯本丸沉沒》在奧克蘭放映

中評社香港9月1日電／紀錄片《里斯本丸沉沒》8月31日在新西蘭最大城市奧克蘭放映，以此紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。



新華社報導，中國駐奧克蘭總領事陳世傑在致辭時表示，《里斯本丸沉沒》講述的歷史故事是中國人民人道主義精神的真實寫照，也是世界反法西斯戰爭中各國人民守望相助、共同抗擊侵略的鮮明例證。



陳世傑在講話中還回憶了路易·艾黎、何明清等為支援中國抗戰作出不朽貢獻的新西蘭友人。他說，紀念歷史不僅是為了緬懷過去，更是為了從中汲取前行的智慧和力量。相信在兩國人民共同努力下，中新關係必將駛向更加光明的未來。



奧克蘭市長韋恩·布朗在電影放映後接受新華社記者採訪時表示，看完影片心情沉重，但可貴的是，這段歷史仍被人們銘記。影片再現了那個慘痛的故事，提醒所有人牢記歷史。



《里斯本丸沉沒》取材自第二次世界大戰中一段真實歷史。1942年10月，日軍徵用“里斯本丸”號客貨船押運1800多名英軍戰俘從香港前往日本，該船途經浙江舟山附近海域時被美軍擊中，中國漁民不顧自身安危，冒著日軍槍林彈雨搭救出384名落水戰俘。紀錄片通過尋訪當事人及後代，全面還原了沉船事件的歷史真相，同時展現了中國漁民在危難時刻的無私與大愛。



本次特別放映活動由中國駐奧克蘭總領館和國家電影局共同主辦。