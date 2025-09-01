第七屆中阿博覽會意向簽約金額超千億元

中評社北京9月1日電／據新華社報導，為期4天的第七屆中國—阿拉伯國家博覽會31日在寧夏銀川市閉幕。記者從相關新聞發布會獲悉，本屆博覽會參會參展人數超過1.78萬人，達成合作成果331個，意向簽約金額1077.5億元。



據介紹，本屆博覽會發布《中阿先進適用技術成果500項》《中國—阿拉伯國家清潔能源標準體系比對成果》等重要成果，標誌著博覽會從傳統的經貿撮合向規則對接、知識共享、機制共建的高水平國際合作平台躍升。



本屆博覽會更加聚焦經貿務實合作，策劃舉辦經貿洽談、產業對接、場景招商等投資促進活動40餘場次，達成合作成果331個，意向簽約金額1077.5億元，其中10億元以上項目28個，意向簽約金額785.7億元，占比72.9%。



博覽會搭建3.6萬平方米展區，包括數字經濟等6大展區，聚焦阿拉伯國家對人工智能、遊戲產業、新能源等領域的合作需求，首次設置新品發布區，全球首發重載紙卷搬運機器人，在清潔能源展區首次設立“綠電應用專區”。



此外，本屆博覽會還實現了多個“首次”，如首次將中阿銀聯體理事會會議作為博覽會機制性活動，推動國家開發銀行、中非發展基金等金融機構支持外向型企業“出海”；首次引入中國對外工程承包商會舉辦境外園區和基礎設施投資推介活動等。