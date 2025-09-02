徐松華：海外華僑都在關注著祖國統一

西班牙中國和平統一促進會會長徐松華（中評社 盧哲攝） 中評社北京9月2日電（記者 盧哲）“中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際，海外華僑都在關注祖國統一。開展了不同形式的紀念活動，大家在想什麼？想我們的祖國早一點統一啊！大家都在呼喚，祖國早一天和平統一。堅決反對‘台獨’勢力及其分裂活動。”9月1日，西班牙中國和平統一促進會會長、西班牙華僑華人協會名譽主席徐松華在北京的記者會上慷慨激昂。



9月1日下午，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心舉辦第二場記者見面會，五位華僑華人代表出席，介紹華僑華人在世界各地舉行的紀念活動及其對抗戰的貢獻等方面情況，並回答記者提問。



作為發言代表之一的徐松華，是旅西僑界著名僑領、社會活動家。他在2000年發起成立西班牙中國和平統一促進會並擔任會長，與歐洲僑領一道推動召開全球華僑華人反“獨”促統大會。2013年12月，徐松華被西班牙馬德里大區政府授予“華人傑出貢獻獎”。



徐松華在記者見面會上介紹，西班牙僑界紀念抗戰勝利80周年活動在5月初就開始籌備，已經開展了各項紀念活動。“6月初第一場青少年書法比賽就開始了，接下來又有多場活動。第一個特點是範圍特別廣，到現在為止已經舉辦19場活動。第二個特點是內容非常豐富，有座談會、演出、朗誦、圖片展、書畫展等，這也是過去沒有過的。”



徐松華說，在西班牙僑界，大家的熱情非常高。從馬德里到巴塞羅那，從瓦倫西亞到海島，東南西北普遍開展了紀念活動，讓大家明白什麼是“天下興亡、匹夫有責”的家國情懷。“我們的僑胞、我們的下一代，都應該記住這段歷史，不忘歷史、緬懷先烈、凝心聚力。”