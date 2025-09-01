中評社北京9月1日電／據人民網報導，近日，世界人形機器人運動會“百米飛人”決賽鳴槍開跑。2台宇樹H1機器人和2台北京人形機器人創新中心的天工Ultra機器人參與角逐。作為本屆運動會參賽選手最多、競爭最激烈的項目之一，“百米飛人”比賽共有23組90台機器人選手參賽。最終，宇樹H1機器人率先撞線。天工Ultra機器人由於“全自主”，得以乘上0.8的成績系數，最終以21.5秒的成績奪冠。



據預測，今年我國人形機器人銷量有望突破1萬台，同比增長125%。應用層面，人形機器人已在工業製造、零售配送、餐飲服務等領域試點投入，產業正進入規模化落地階段。



“你追我趕、各展所長”，成為國內人形機器人產業發展的生動寫照。



趨勢一：創新應用更快



規模化生產推進，整機成本將進一步下降；風險和倫理需同步研究和治理



今年，“具身智能”被首次寫入《政府工作報告》。國務院日前印發《關於深入實施“人工智能＋”行動的意見》，針對“人工智能＋”產業發展，提出培育智能原生新模式新業態，人形機器人是具身智能賽道的典型業態。



目前，多地出台政策支持人形機器人發展，杭州將人形機器人整機、軟件算法及關鍵零部件列入市重點科研項目支持範圍；北京設立總規模1000億元、存續期15年的政府投資基金；上海提出到2027年，具身智能核心產業規模突破500億元……業內專家表示，當前，人形機器人規模化“拐點”已經出現，硬件、“小腦”運動能力、“大腦”智能程度不斷提升，部分企業已實現規模化生產和交付。



千尋智能創始人兼首席執行官韓峰濤認為，人形機器人領域的技術已經呈現融合發展的特點。硬件層面如關節執行器、傳感器等核心部件，技術路線正逐漸趨向一致和標準化。軟件層面，感知、決策、控制等相關人工智能算法目前仍是多條技術路線並行探索的階段。