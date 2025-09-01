三大指數回升　中國經濟水平總體保持擴張

中評社北京9月1日電／據人民網報導，國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會31日發布數據顯示，8月份，製造業採購經理指數（PMI）、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為49.4%、50.3%和50.5%，比上月上升0.1、0.2和0.3個百分點，三大指數均有所回升，我國經濟景氣水平總體繼續保持擴張。



製造業向好基礎繼續鞏固，景氣水平有所改善——



8月份，產需指數均有回升。生產指數為50.8%，比上月上升0.3個百分點，連續4個月位於臨界點以上，製造業生產擴張加快；新訂單指數為49.5%，比上月上升0.1個百分點。



“從行業看，醫藥、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均明顯高於製造業總體，產需較快釋放；紡織服裝服飾、木材加工及家具、化學原料及化學製品等行業兩個指數均低於臨界點，產需仍顯不足。在製造業生產回升的帶動下，近期企業採購活動有所加快，採購量指數升至50.4%。”國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河說。



價格指數也連續回升。數據顯示，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為53.3%和49.1%，比上月上升1.8和0.8個百分點，連續3個月回升，製造業市場價格總體水平繼續改善。



中國價格協會副會長許光建表示，市場價格指數聯動上升，一方面受原材料採購增加和市場需求回穩的帶動，另一方面也體現了整治“內卷式”競爭政策效果的顯現。隨著相關政策持續優化市場競爭秩序，將有利於緩解供需矛盾，支撐價格良性運行。



8月份，高技術製造業和裝備製造業PMI分別為51.9%和50.5%，比上月上升1.3和0.2個百分點，支撐引領作用持續增強。



“從市場預期看，生產經營活動預期指數為53.7%，比上月上升1.1個百分點，連續兩個月回升，表明多數製造業企業對未來市場信心有所增強。通用設備、鐵路船舶航空航天設備等行業生產經營活動預期指數均位於58.0%以上較高景氣區間，企業對行業發展預期更為樂觀。”趙慶河說。