天津上合　習近平首提全球治理倡議

2025年9月1日下午，“上海合作組織+”會議在天津梅江會展中心舉行。國家主席習近平主持會議並發表題為《凝聚上合力量 完善全球治理》的重要講話。（圖源：上合天津峰會官網） 中評社天津9月2日電（記者 陳思遠）9月1日下午，“上海合作組織＋”會議在天津梅江會展中心舉行。國家主席習近平主持會議並發表題為《凝聚上合力量 完善全球治理》的重要講話，並提出了全球治理倡議。這一倡議，是繼全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議之後的又一重要倡議，為完善全球治理體系貢獻了中國智慧與方案。



習近平在“上海合作組織＋”會議上指出，面對加速演進的世界百年未有之大變局，上海合作組織要發揮引領作用，當好踐行全球治理倡議的表率。全球治理倡議的核心內容包括五個方面：



第一，奉行主權平等。堅持各國無論大小、強弱、貧富，都在全球治理中平等參與、平等決策、平等受益。推進國際關係民主化，提升發展中國家的代表性和發言權。



第二，遵守國際法治。全面、充分、完整遵守聯合國憲章宗旨和原則等公認的國際關係基本準則，確保國際法和國際規則平等統一適用，不搞“雙標”，不將少數國家的“家規”強加於人。



第三，踐行多邊主義。堅持共商共建共享的全球治理觀，加強團結協作，反對單邊主義，堅定維護聯合國地位和權威，切實發揮聯合國在全球治理中不可替代的重要作用。



第四，倡導以人為本。改革完善全球治理體系，保障各國人民共同參與全球治理、共享全球治理成果，更好應對人類社會面臨的共同挑戰，更好彌合南北發展鴻溝，更好維護世界各國共同利益。



第五，注重行動導向。堅持系統謀劃、整體推進，統籌協調全球行動，充分調動各方資源，打造更多可視成果，以務實合作避免治理滯後和碎片化。



當天上午，參加2025年上海合作組織峰會的10個成員國元首及上合組織秘書長等12人在天津梅江會展中心合影。中評社記者在合影現場觀察到，十位國家元首整齊並列，領導人身後，十個成員國的國旗和上合組織會旗依次排開，從左至右分別是白俄羅斯國旗、巴基斯坦國旗、烏茲別克斯坦國旗、塔吉克斯坦國旗、俄羅斯國旗、中國國旗、哈薩克斯坦國旗、印度國旗、吉爾吉斯斯坦國旗、伊朗國旗，最後以上合組織會旗收尾，鮮明展現出“上合大家庭”的團結底色與向心力。