中評現場：習近平笑迎上合成員國元首並握手

中國國家主席習近平與烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫握手（中評社 陳思遠攝） 中評社天津9月2日電（記者 陳思遠）9月1日上午，上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議開始前，中國國家主席習近平在紅毯迎候區熱情迎接上合組織成員國領導人，並與各國元首一一握手。



中評社記者在現場看到，峰會開始前，習近平主席率先抵達大合影的現場，走到“上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議”主題展板左邊緣處，在紅毯中央站定，等候各國元首的到來。



隨後，習近平主席與其餘9位成員國領導人逐一握手、微笑致意，歡迎他們來華參加峰會，以親切姿態傳遞了“上合大家庭”之間友好情誼。



各國元首面帶笑容、親切交流，現場氣氛熱烈融洽，彰顯了上合組織成員國之間牢不可破的合作紐帶與深厚情誼。



上海合作組織成立於2001年6月15日，創始成員國為中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦。歷經多年發展，2017年印度、巴基斯坦加入，2023年伊朗加入，2024年白俄羅斯加入，成員國數量正式增至10個，“上合大家庭”不斷發展壯大。



2024年7月中方接任上合組織輪值主席國以來，始終踐行“弘揚‘上海精神’：上合組織在行動”的主席國口號，成功舉辦100多項內容豐富、務實高效的活動，為上合組織發展注入新動能。



此次峰會是中國第五次主辦上合組織峰會，也是該組織成立以來規模最大的一次峰會。各國元首共同總結了上合組織發展的成功經驗，科學擘畫未來發展藍圖，進一步凝聚“上合組織大家庭”的合作共識，推動上合組織朝著構建更加緊密的命運共同體目標闊步前行。