中評花絮：成員國元首理事會籌備　嚴謹細致

上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議舉辦的大廳（中評社 陳思遠攝） 中評社天津9月2日電（記者 陳思遠）9月1日上午，上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議在天津梅江會展中心隆重舉行。作為上合組織成立以來規模最大的一次峰會，會議正式開始前數小時，會場內外已呈現出嚴謹有序的籌備景象。



早晨7點半左右，中評社記者隨記者團抵達會議主場館。在會議廳外的合影準備區，一名工作人員正專注地整理各國國旗——他逐一對旗幟的懸掛高度、展開角度進行校准，指尖反復調整旗面褶皺，力求所有國旗在合影時平齊舒展，展現出對儀式細節的極致追求。



步入會議廳內，空間布局清晰有序：兩圈圓桌呈環形排布，中央簇擁著以上合組織藍、綠、黃三色為主色調的會徽，設計簡約而莊重，傳遞出“上海精神”的協作內涵。



內圈為10國元首席位，桌面上，話筒使用說明、會議議程手冊擺放整齊。此外，紅色計時鐘、助手呼叫按鈕、飲用水、話筒、同聲傳譯機，以及筆與橡皮擦等物品一應俱全，既保障會議效率，又體現人性化關懷。其中，中國元首席位前特別放置了一柄特製木槌，這一安排既遵循國際會議輪值主席國的慣例，也凸顯東道主的主場職責。



外圍席位則為各國隨行人員預留，設計更趨輕量化：桌面上僅擺放基礎用品，未配備話筒、計時鐘及助手呼叫按鈕，與內圈元首區域形成清晰區分，兼顧功能需求與空間秩序。



此時的會場內，工作人員仍在進行最後的調試與檢查。有人逐台測試同聲傳譯機的信號，確保多語種傳輸清晰無卡頓；有人俯身調整桌面物品的間距，哪怕毫米級的偏差也會重新校准；還有技術人員圍繞攝像機位反復調試，為會議期間元首畫面的精準切換築牢保障。



最引人注目的是兩名負責簽字儀式流程的工作人員，他們雖無實物在手，卻神情肅穆地模擬“簽字文件傳遞”全流程。從端持虛擬文件的手勢，到行走時的步頻，再到翻頁、遞交給各國元首的動作，每一個環節都嚴謹規範，宛如一場專注的“無實物演練”，只為確保正式簽字儀式順暢有序。



這場細致入微的會前籌備，不僅為上合組織成員國元首理事會第二十五次會議的順利召開築牢基礎，更以具體行動詮釋了國際盛會背後的專業與擔當。

