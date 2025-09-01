【
東帝汶國民議會議長將訪華
2025-09-01 19:34:55
中評社北京9月1日電／據新華社報導，應全國人大常委會委員長趙樂際邀請，東帝汶國民議會議長費爾南達將於9月2日至7日率團訪華。
