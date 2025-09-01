富權：民進黨版“馬王政爭”會否爆發？

中評社香港9月1日電／澳門新華澳報1日發表富權文章：會否爆發民進黨版的“馬王政爭”？以下為文章內容。



今天九月一日，是台灣地區第十一屆“立法院”第四會期“立委”報到之日。按照以往慣例，朝野各黨黨團都要在此前夕選舉產生黨團幹部。其中在國民黨黨團方面，已經進行黨團幹部改選，總召傅崐萁確定續任，原書記長王鴻薇卸任，原首席副書記長羅智強升任書記長，而首席副書記長僅副書記長林沛祥登記，選舉時全場鼓掌通過，羅智強、林沛祥將於新會期開始正式就任。而在民眾黨黨團方面，總召黃國昌預計續任，副總召張啟楷、幹事長陳昭姿卸任後，相關職位有待黨團成員推舉，但相信也能順利產生新的黨團領導層。



而作為執政黨的民進黨的黨團，幹部改選氣氛極為詭譎。由於民進黨及其側翼團體發動的“大罷免”慘遭大失敗，賴清德為了“卸膊”尋找“替罪羊”，就要以“世代交替”的理由“逼退”黨團總召柯建銘。除了是在“七二六”之後至少兩度親自勸退柯建銘“退居二線”之外，還委派“總統府秘書長”潘孟安曾登門拜訪，要求他“交棒”給年輕人。新上任的民進黨秘書長徐國勇剛履新，就召集黨內各派系的代表開會，部署各派系簽署“提前改選黨團幹部”連署書，而且由賴清德“嫡系”的“新潮流系立委”林俊憲、郭國文帶台連署，據說已經有三十多名民進黨參與連署，佔民進黨總議席大半；即使是沒有參與連署的民進黨“立委”，也認為柯建銘應當“交棒”，只不過是並不贊成使用如此粗暴的方式而已。賴清德本人更是以回應記者提問的形式，公開表態“如果黨團在這個時間做出改選，我相信會更符合社會期待”。從而形成黨內對柯建銘進行“大逼宮”的態勢。



但已經連任十屆、身為“立法院”目前最資深“立委”，而且從第五屆“立法院”開始就連署擔任六屆民進黨黨團總召，因而被稱為“萬年總召”或“永遠的總召”的柯建銘，卻仍然戀棧要“永遠”下去。不但是以曹植“七步詩”及“此時無聲勝有聲”等語言“軟性”抗拒，而且還使用“絕招”，以在無法保密、任由在野黨“立委”現場“觀摩”及記者在場直播報導，在“立法院”議場召開黨團大會的方式，化解了部分“立委”拿出“提前改選黨團幹部”連署書要求表決的“突然襲擊”，並聲稱“九月十九日見”，等於是宣示在第四會期九月十九日開議時，他仍然是民進黨“立法院”黨團總召。至於已經宣布不續任或辭職的其他六名黨團幹部，包括幹事長吳思，書記長陳培瑜，副幹事長林楚茵、王義川，副書記長郭昱晴、林月琴所遺下的空缺，則由黨團大會選舉產生補缺，說不准都全部再次獲得連任。



柯建銘拒絕接受賴清德“卸任交棒”的安排部署，這對於賴清德來說，不啻是“剃眼眉”的挑戰及恥辱。因為賴清德的無論“總統”還是民進黨主席的身份和權威，都遭受到其下屬的“踢竇”“叫板”。這讓本來就是“少數總統”，領導“少數執政黨”，遭遇多數在野黨杯葛抵制，因而“政令出不了『總統府』『行政院』”而氣急煩惱的賴清德，在黨內也遭受強力挑戰，正是“內外夾攻”，“威望”掃地，“微信”盡失。

