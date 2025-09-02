多位韓專家答中評：中韓關係應努力向好

2025年8月24日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見韓國總統特使朴炳錫。（中國外交部官網圖片） 中評社首爾9月2日電（記者 崔銀珍）當地時間2025年8月25日，韓國總統李在明在美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）的受邀演講問答環節中，針對提問者提出的有關韓國“安美經中”戰略問題表示了繼續奉行平衡外交的難度。中國駐韓大使戴兵於同一日表示，相信韓國具備在美中之間妥善推進‘平衡外交’的能力與智慧。在此背景下，中評社記者專訪了多位韓國代表性智庫的外交與安全領域專家，聽取了他們對未來中韓關係的看法。以下為各專家訪談實錄：



韓國國家安保戰略研究院地域戰略研究室首席研究員朴炳光表示，中韓雙方能迅速達成協議，這表明雙方都確認了彼此推動雙邊關係發展的明確意願。中方高層都反復強調中國的半島政策沒有改變。從這個角度來看，中韓關係的未來發展取決於接下來的具體行動。最重要的是兩國元首的會晤。韓方希望借本次APEC會議之機，促成習近平主席率先訪問首爾，並舉行中韓首腦會談。正如特使朴炳錫所言，習近平主席出席APEC的可能性較高，但尚未明確表示會訪問首爾。



元首會晤將是推動中韓關係發展的一個重要契機。因此，韓方應持續向中方提出在首爾舉行單獨首腦會談的請求，並積極營造有利氛圍。在此次與特使團的會談中，中方對韓國國內的反華情緒表達了擔憂。這可以理解為，如果習近平主席應邀訪韓期間發生反華示威，將是非常失禮的行為，因此中方希望韓方能為此營造良好的氛圍和環境。這無疑是韓國需要認真對待的問題。



朴炳光表示，李在明總統的發言反映出韓國在中美之間所處的困境。即便如此，李在明政府在涉華議題上的基本立場仍以務實為核心。我們應將“脫離安美經中”戰略與總統在前往華盛頓的專機上與記者座談時的發言一並考量。當時他表示：“若有助於大韓民國國家利益，就應保持親近；若無益，則應保持距離。”他還說：“外交上，何來親中、厭中之說？”這最終意味著，李在明政府對美國的對華遏制路線既不參與，也不反對。韓國將以國家利益為準則，在中美之間做出選擇並採取行動。因此，中韓兩國都有必要在擴大共同利益交集的層面，來推動雙邊關係的發展。



關於中韓關係，朴炳光再次強調，“正如前述，無論是在今年6月的中韓首腦通話中，還是在本次特使訪華過程中，雙方都提及並達成了一項重要共識：即應妥善管控兩國間的反華與反韓情緒，增進兩國國民間的友好感情。這最終表明，中韓關係未來的發展，不僅需要政府層面的努力，國民層面增進相互友好感情也至關重要。我認為這是兩國間最為重要的課題。”

