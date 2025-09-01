日專家：美國科學實力下降將讓中國成世界第一

中評社香港9月1日電／日本經濟新聞圍繞中日美的科學實力等採訪了日本醫藥基礎·健康·營養研究所的理事長中村祐輔，以下是採訪內容的匯總。



中村祐輔：目前美國的科學政策反映了美國總統特朗普的好惡。從反疫苗政策和對待哈佛大學等大學的態度來看，政策偏向於猶太和以色列。哈佛大學是美國的象徵性大學，可以看出通過拿這一象徵開刀來迫使其他大學服從的意圖。



歷史很短的美國為什麼對世界具有影響力？其力量源泉是不斷聚集各種各樣的優秀人才。而如今特朗普自己斷絕了這一源泉。這對美國是非常不利的。如果這項政策持續四年時間，美國在科學領域肯定會下滑。中國可能會坐上第一的寶座。



科學實力並非一朝一夕就能提高



特朗普似乎沒有認識到美國是靠科學實力發展起來的。通過削減科學預算節省下來的資金或將作為減稅政策的財源。美國科學實力的下降即使不會立即顯現出來，但過幾年也會變得明顯。因為科學實力不是一朝一夕就能提高的，需要積累。



因疏于積累而導致科學實力明顯下降的是日本。日本缺乏中長期戰略，疏于對人才的投資。世界排名正在持續下降。日本沒有在基因組領域的重要時期進行投資，預算偏重於iPS細胞。日本基因治療等基因組醫療的產業化方面落後，運用iPS細胞的再生醫療也尚未實用化。如果該作判斷的人不作判斷，而是根據個人喜好決定重要政策，就會變成這樣。美國正在發生的事情也可以說是一個極端的例子。



美國研究環境的惡化是日本研究機構獲得優秀研究人員的機會，但要看採取什麼樣的戰略。日本的大學缺乏僅靠招牌就能吸引人才的魅力。頂尖科學家不可能因為“有10萬億日元基金的資金”這種程度的想法就來日本。



日本要作為國家責任而展望未來



從海外招聘優秀的研究人員時，長期願景是絕對必要的。需要作為國家的責任而描繪未來展望。當前的討論過於表面化。即使好不容易有人才來到日本，恐怕也很難讓他們留下來。



讓身在美國的印度裔和東南亞裔的資訊領域研究人員在日本大展身手如何？日本嚴重缺乏資訊方面的人才。吸引優秀人才來日本是非常重要的。



生成式AI等AI具有改變醫療的潛力。可減少醫療上無法避免的誤診和處方錯誤，通過醫生的工作方式改革等，提高醫療品質。對患者的細緻說明，也可以由生成式AI虛擬形象來負責，而不是醫生，這樣或許有利於創造出輕鬆提問的環境。基因組研究也離不開資訊技術。



科學實力最終會強化包括軍事力量在內的國力。科學實力強的國家或將提升軍事能力。美國科學的衰退在中長期將大大改變國際局勢的平衡。到10年或20年後，如果美國主導的國際局勢發生逆轉，世界本身就會變得不穩定。