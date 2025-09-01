野田重整立民黨前路艱難 黨內要求高層換人

中評社香港9月1日電／共同社報導，日本立憲民主黨黨首野田佳彥在結束參院選舉總結工作後，將著手推進立民黨的重整旗鼓。對於總結為“事實上敗北”的參院選舉，指出面向年輕人的宣傳工作不充分，因此將首先致力於強化宣傳體制。不過，黨內對參院選舉過去1個多月但誰也無意為結果負責的高層感到不滿，要求進行人事更迭的呼聲依舊強烈。政黨支持率的低迷也令野田持續面臨艱難前路。



“若在總結中使用‘大慘敗’一詞，就沒資格繼續擔任黨首。希望使用‘事實上敗北’，以這樣的內容開展協商。”8月26日在黨總部舉行的高層會議上，對於參院選舉改選22個議席維持不變的結果，有幹部提出“應該承認大慘敗”，野田則就使用較為穩當的措辭謀求理解。



在高層會議後的常任幹事會上，對參院選舉的總結獲得了通過。其中明確提出黨內改革，包括在幹事長之下常設加強應對社交媒體（SNS）的“特命小組”，並寫明要增強宣傳部門的預算和人員。



中堅議員主張稱：“我們被選民視作‘陳舊的政黨’。起用年輕幹部等根本性變革也是當務之急。”



對於黨內的危機感會否推動高層人事更迭，一名幹部表示：“在總結之後隔一段時間，以並非為參院選舉結果負責的形式更換高層是有可能的。”



不過，野田在29日的記者會上被問及是否有高層換人的想法時僅表示：“在秋季臨時國會前，會有國會委員長人事等大幅變動。將據此加以應對。”



資深人士強烈批評這種含糊其辭的應對是“不幹不脆”。共同社8月實施的最新輿論調查顯示，立民黨支持率僅為10.4%。在此情況下，眾議員小澤一郎和前代理黨首江田憲司等人開始考慮設立學習會，探討黨的改革事宜。