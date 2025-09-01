法國商界警告本國經濟衰退風險

中評社北京9月1日電／法國商界領袖警告，法國當前政治動蕩可能產生嚴重經濟後果。



新華社援引英國《金融時報》9月1日報導，法國商界領袖抱怨當前法國政治缺乏確定性，也沒有達成如何修復公共財政的政治共識。



法國總理貝魯8月25日對政府2026年預算草案作解釋說明時說，為擺脫政府面臨的困境，他要求國民議會9月8日對其領導的政府進行信任投票。



《金融時報》預測，這次投票結果前景不妙。反對黨已宣布將否決政府財政赤字計劃。



左翼社會黨領袖奧利維耶·富爾8月29日宣稱該黨已做好執政準備：“我們受夠了‘要麼支持貝魯、要麼世界末日'的威脅論調。”



法國企業運動組織負責人帕特里克·馬丁警告，法國面臨真實的“衰退風險”，國家已處於“風雨飄搖的境地”。他在商業會議上告訴媒體記者：“訂單正在枯竭，關稅壓力加劇，如今再次叠加法國式政治風險……這無疑給經濟增長帶來新的威脅。”



法國政治動蕩擾動金融市場。法國基準10年期國債收益率上周突破3.5%，接近歐元區債務危機後最高水平。家樂福超市首席執行官亞歷山大·邦帕爾說：“現在衹有消費在支撐法國經濟增長。不確定性對消費者最為不利……不確定性越強，產生重大衝擊的風險就越高。”



安盛集團法國區負責人紀堯姆·博里說：“過去18個月政府持續動蕩，企業家需要清晰的政策導向才能作出必要的投資決策。”

