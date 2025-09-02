快評：民進黨罷免完敗　台胞閱兵觀禮更有底氣

中評社快評／“我要飛北京啦！人生第一次參加祖國的閱兵儀式！”8月31日，台企旺旺集團總經理蔡旺庭在其社交賬號上這樣發文。隨後他又開心曬出兩段視頻，一段是在機場等待出發，一段是落地後到天安門廣場參觀。



受邀觀禮九三閱兵的台灣大學教授苑舉正也同樣在8月31日抵京。在機場，幾名北京民眾說“歡迎回家”，讓他相當感動。苑舉正接受媒體採訪時談了自己的感想：“越是有人講不敢來，我們越要來！”



九三閱兵即將於明天舉行，應邀觀禮的台灣同胞近日已陸續抵京。蔡旺庭、苑舉正公開宣布將應邀觀禮，兩人都難掩興奮與自豪之情。還有很多應邀觀禮的台灣各界人士尚未露面，明天在閱兵觀禮台上，將可見到他們的身影。



民進黨當局在726、823兩波大罷免中遭遇完敗，島內民眾唾棄“抗中保台”路線、期待兩岸和平與交流，很大程度上增強了台灣各界人士前往北京參加九三活動的底氣和勇氣。民進黨當局的阻撓、恐嚇沒有用，台灣民眾非常期待九三閱兵，應邀觀禮的台胞明天將堂堂正正坐上觀禮台。



是的，九三閱兵不僅是一場紀念抗戰勝利的盛典，更是中華兒女展示團結與和平信念的時刻，在這個瞬間，很多台灣同胞堅定了心中那份難以割捨的中華情結。九三閱兵所傳遞的信號足夠清晰，兩岸人民的心永遠是相連的，沒有什麼能夠阻止我們共同創造美好的未來。