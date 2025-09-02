上合天津峰會取得八大成果　王毅介紹

中共中央政治局委員、外交部長王毅在峰會新聞中心介紹峰會取得的八大成果（中評社 陳思遠攝） 中評社天津9月2日電（記者 陳思遠）2025年9月1日，上合組織天津峰會結束之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅在峰會新聞中心同上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫共同會見中外記者並答問。



王毅介紹了本屆峰會取得的八大成果：



一是制定了上合組織未來10年發展戰略。這一管總的戰略明確指出，成員國將遵循“上海精神”，堅持互利合作、相互成就，為構建多極世界作出更多貢獻。這一綱領性文件為上合組織未來10年發展定下了基調、明確了方向。



二是發出了捍衛二戰勝利成果的正義聲音。上合組織成員國人民曾並肩作戰，抵抗侵略，為世界反法西斯戰爭勝利作出重大貢獻。銘記歷史、維護和平已成為上合組織大家庭的共同意志。值此第二次世界大戰勝利和聯合國成立80周年的重要節點，峰會發表專題聲明，呼籲國際社會以史為鑒，堅持正確二戰史觀，維護以聯合國為核心的國際體系，宣示上合組織將堅定站在歷史正確一邊、站在公平正義一邊。



三是表明了支持多邊貿易體制的公正立場。面對單邊霸凌沉渣泛起，峰會以發表聲明形式旗幟鮮明地支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制，呼籲消除違反世貿組織規則的單邊行徑，發出了要公道不要霸道、致力於維護開放型世界經濟的共同呼聲。



四是落地了“四個安全中心”。成員國領導人簽署協定，宣布成立上合組織應對安全威脅與挑戰綜合中心及其信息安全中心、打擊跨國有組織犯罪中心，以及上合組織禁毒中心，見證“四個安全中心”揭牌落地。這是上合組織安全合作的又一重大進展，將全面提升成員國應對新威脅新挑戰能力，更有效維護地區和平安寧。

