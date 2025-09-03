中評現場：萬里同心，五位僑胞談抗戰

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心9月1日舉辦第二場記者見面會（中評社 盧哲攝） 中評社北京9月3日電（記者 盧哲）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心9月1日舉辦第二場記者見面會，華僑華人代表介紹華僑華人在世界各地舉行的紀念活動及其對抗戰的貢獻等方面情況，並回答記者提問。五位代表談歷史、看今朝、向未来，展現了海外僑胞與祖國血脈相連、萬里同心的赤子之情。



緬甸中華總商會會長林文猛、馬來西亞吉隆坡廣東義山主席楊博耀、斐濟華人文化藝術經濟聯合會榮譽會長方志偉、西班牙中國和平統一促進會會長徐松華、澳大利亞悉尼華星藝術團團長余俊武等華僑華人代表出席記者見面會。



談歷史，與會代表述說各地抗戰故事。



馬來西亞吉隆坡廣東義山主席楊博耀說，在1947年的時候，世界首座“南僑機工”紀念碑，被建在了吉隆坡廣東義山，我們經歷了70幾年，做了一些維護、維修以及提升工作。最近，我們也把整個“南僑機工”稍微規範，也把範圍稍微提升了一下。其實“南僑機工”的過去，在1938年至1942年的時候，他們在馬來西亞陳嘉庚老先生的號召下，踴躍參與回國抗戰，他們送物資、藥物，甚至捐錢，把這些物資經過滇緬公路運送回到祖國。他們當年那種犧牲精神，我們有必要好好把這個故事講出來，弘揚下去，尤其是讓年輕一代好好去認識這段故事。



緬甸中華總商會會長林文猛介紹了僑胞參與滇緬抗戰，以及僑界參與境外烈士設施及保護維護情況。林文猛說，抗戰期間，陳嘉庚等著名愛國僑領組織抗戰救亡團體3940個，成為支援中國抗日的重要力量，緬甸愛國僑胞變賣祖產、捐資超過四億元，捐助飛機19架，還冒死擔當翻譯、救護和向導，仰光華僑醫院日夜搶救傷員，僑胞還在街頭排起長龍為祖國抗戰捐款。



中國遠征軍兩次入緬作戰，有14萬名戰士長眠異鄉。為了安葬和緬懷英烈，在緬甸多地建立了中國遠征軍紀念碑，緬甸僑界一直以來都有捐資進行修繕維護。每年清明節等重大節日，緬甸僑界和中國駐緬甸大使館、遠征軍後裔及各界都前往祭掃。



林文猛表示，抗戰的歷史告訴我們，海外華人華僑的命運始終與祖（籍）國緊密相連。我們深切緬懷先烈，銘記海外華人華僑為抗戰事業作出的貢獻。