紀念抗戰勝利與台灣光復80周年會議總結

中國社會科學院近代史研究所台灣史研究室主任程朝雲研究員作會議學術總結 中評社香港9月2日電（記者 鄭漢龍）“紀念抗戰勝利與台灣光復80周年”學術研討會於2025年8月31日在福建廈門落下帷幕。閉幕式由中國社會科學院近代史研究所台灣史研究室副主任、研究員，《台灣歷史研究》副主編馮琳主持。中國社會科學院近代史研究所台灣史研究室主任程朝雲研究員，福建師範大學閩台區域研究中心副主任、圖書館館長吳巍巍研究員，廈門大學台灣研究院歷史研究所所長陳忠純教授，作會議總結及閉幕致辭。



程朝雲就本次會議的相關情況和個人的感受作了總結報告，內容如下：



對我們比較熟悉的師友會知道，為推動台灣史研究，為海內外台灣史學界搭建學術交流的平台，中國社會科學院台灣史研究中心自2002年成立以來，大概每兩年一次，與各地高校合作舉辦比較大型的台灣史學術研討會，本次研討會應該算是第13次。本次學術研討會由中國社會科學院台灣史研究中心、廈門大學台灣研究院和福建師範大學閩台區域研究中心聯合主辦，福建師範大學文學院、中國社會科學院近代史研究所台灣史研究室、廈門大學台灣研究院歷史研究所承辦，《台灣歷史研究》編輯部、《海峽人文學刊》編輯部、《台灣研究集刊》編輯部、廈門大學—中英蘇區（閩西）歷史博物館國家革命文物協同研究中心、台灣光復紀念協會協辦。我們在今年1月初和4月下旬分別發出第一、第二號邀請函，得到海內外學者的熱情回應和大力支持，來自海峽兩岸、香港地區以及日本、韓國、美國的100多位專家學者參加了本次研討會，對各位專家學者對本次研討會的大力支持，我們深表感謝！

