網評：大陸抗戰題材電影為台灣青少年補課

大陸抗戰題材電影為台灣青少年"補課"



作者：朱穗怡 來源：大公報



最近有一部電影並沒有在台灣上映，但卻在台灣社會引起熱議。這部電影就是正在大陸熱映的《南京照相館》。它取材於1937年南京大屠殺期間侵華日軍真實罪證影像，講述了一群生活於南京的普通百姓在吉祥照相館避難，被迫幫助侵華日軍攝影師衝洗底片，意外衝印出了記錄日軍屠城罪證的照片，隨後接力將罪證運送出去、公之於眾的故事。這部電影無法在島內上映，是意料之中的事。



民進黨當局向來“親日”，為了借助日方力量對抗中國大陸，多年來極力討好日方，甚至“美化”當年日本對台灣的殖民統治。民進黨蔡英文任內竟稱日本殖民統治者對台灣的殘暴統治為“全面而深入的理藩政策”，公然為日本侵略者的罪行“護航”，如何讓當年前僕後繼反抗日本侵略者的台灣先烈安息？《南京照相館》無法在台灣上映，也就不令人意外了。但這阻擋不了台灣民眾的觀影熱情。許多台灣民眾專程赴大陸觀影或到大陸參訪時特地去觀看。不少人通過影片進一步瞭解到當年日軍侵華暴行，尤其有台灣青少年表示，在台灣都不知道抗日歷史，通過參觀史跡和觀看電影，他們深刻認識了這段血淚寫就的歷史。



台灣年輕一代對抗戰史知之甚少，是台灣方面近30年來實施“台獨”教育的惡果。李登輝、陳水扁執政時宣揚“兩岸是兩個國家”的“台獨”謬論，在教育領域大搞“去中國化”，把“台灣史”與中國史、世界史並列。在蔡英文任內，課綱不再明確區分“台灣史”、中國史、世界史，而是將中國史並入東亞史，中國史消失了。



民進黨當局不斷壓縮和邊緣化中國史的內容，其中關於抗戰史的部分更是相當簡略。有大陸學者通過對比兩岸教科書發現，台灣歷史教科書對於淞滬會戰以外的具體的抗日戰鬥少有著墨，大多是一帶而過，也幾乎見不到抗日英雄的具體事跡，連李宗仁、佟麟閣、張自忠等國民黨抗日名將的姓名都很少出現，更不用說提到共產黨領導的抗戰了。

