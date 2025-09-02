美研戰後計劃　謀接管加沙至少10年

左圖：以色列8月30日轟炸加沙地帶北部。右圖：加沙因以色列封鎖陷入饑荒，圖為當地民眾領取救濟糧。（圖片來源：大公報／美聯社） 中評社北京9月2日電／據大公報報導，美媒8月31日披露，美國政府正在考慮一份加沙地帶戰後重建方案，主要內容包括由美國“接管”加沙至少10年，將其打造成擁有人工島、豪華度假村與高科技產業園的“中東海濱度假村”（Riviera of the Middle East），當地逾200萬巴勒斯坦人則將被鼓勵“自願”移居他國。在以色列圍堵下，加沙民眾正面臨致命炮火和饑荒。一名美國網友憤怒地表示：“衹有冷漠無情的法西斯分子才會認為通過轟炸和饑餓強迫平民背井離鄉是‘自願疏散’。”



《華盛頓郵報》8月31日公布一份在特朗普政府內部流傳的38頁文件，名為“加沙復興、經濟加速與轉型信托”（GREAT Trust）。根據這份文件，巴以衝突結束後，美國將“接管”加沙至少10年，直至一個“經過改革且去極端化的巴勒斯坦政治實體”接手。在此期間，逾200萬巴勒斯坦人需要“暫時遷移”，方式包括“自願”移居他國，或被安置在加沙一片受限制區域內。願意離開的人將獲得5000美元現金、四年租金補貼和一年食品補貼。在加沙擁有土地者將獲得“數字代幣”，可在加沙完成重建後兌換住房，或用於在其他地區生活。



報導指出，該方案最吸引特朗普政府的一點在於“無需美國政府直接資助，還能為投資者帶來豐厚利潤。”該方案計劃通過多個“超級項目”來融資，包括“馬斯克智能製造區”和“特朗普海濱度假村”等，預計投資1000億美元，10年內可獲得近四倍回報。



加沙2294人領救濟時遇害



GREAT Trust由部分創建並啟動“加沙人道主義基金會”（GHF）的以色列人提出。GHF今年5月底以來繞開聯合國，在加沙分發援助物資，但以軍多次在分發點射殺平民，招致國際社會譴責。加沙衛生部9月1日表示，過去24小時內，至少46人在領取援助時遭以軍殺害，因領取援助而死的總人數已增至2294人。

