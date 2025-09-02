南法中國和平統一促進會正式成立

中國駐馬賽總領事何有麟與南法中國和統會會長楊建淼。（圖片來源：人民網／中國駐馬賽總領事館） 中評社北京9月2日電／據人民網報導，8月31日，南法中國和平統一促進會在馬賽正式成立。這是南法僑團僑胞經過認真籌備、履行合法程序建立的支持中國和平統一的愛國民間組織。中國駐馬賽總領事何有麟、南法中國和統會會長楊建淼和全體理事會成員、馬賽市前副市長阿布、南法約30個僑團代表及各界友好人士等出席成立大會。



何有麟在致辭中對南法中國和統會成立表示熱烈祝賀。他指出，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同心願，是民族復興的必然要求，這一歷史大勢不可阻擋，必將實現。值此中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年和台灣光復80周年之際，南法中國和統會成立意義重大、影響深遠，為凝僑心、匯僑智、聚僑力，共同推動祖國和平統一大業提供了新的重要平台。



楊建淼表示，南法中國和統會將凝聚僑心僑力，廣泛團結南法僑胞，形成推動祖國統一的強大合力；搭建橋梁紐帶，積極促進中法經濟、文化、教育等各領域友好交流；展現僑界擔當，堅決反對一切分裂行徑，為推進祖國完全統一貢獻南法僑胞的智慧和力量。



與會僑團代表紛紛表示，促進祖國和平統一是海外華僑華人的神聖使命和共同心聲，相信憑借祖國日益強大的綜合國力、深厚的中華民族血脈聯繫，以及得道多助的國際正義支持，中國和平統一事業必將取得成功。



中國和平統一促進會、浙江省人民政府僑務辦公室等發來賀電，充分肯定南法僑界維護中國主權和領土完整的堅定立場，表示願在今後反“獨”促統工作中加強聯繫、互相支持、攜手共進，共同致力於兩岸關係和平發展，推進中國和平統一進程。